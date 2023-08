L’invasion russe de l’Ukraine a débuté il y a un an et demi. Le 24 février 2022, j’étais à Kiev. Maintenant, on parle même d’une nouvelle offensive russe qui se prépare. On discute des lenteurs de la contre-offensive ukrainienne. Plusieurs indices nous autorisent à penser à une guerre longue qui se terminerait en 2024 ou 2025. Quels sont les scénarios possibles après un an et demi d’affrontements meurtriers? La paix est-elle possible? Le conflit peut-il s’élargir et devenir mondial?

Une chose est certaine, depuis le début de l’invasion russe, Vladimir Poutine a perdu son plan d’invasion globale de l’Ukraine. Mais il garde sa volonté de détruire l’Ukraine s’il ne peut pas la prendre entièrement. Les revers sur le terrain ont vite douché les espoirs russes d’une victoire rapide mais pas l’envie de destruction du Kremlin.

Dans un premier scénario, l’Ukraine gagne. Les blindés et avions occidentaux arrivent en nombre et dans les temps nécessaires. Mais quelle serait alors la réaction de la Russie, puissance nucléaire mise en difficulté? Un effondrement certes mais aussi une humiliation que Moscou a déjà connue avec l’Afghanistan et qui a participé à la fin de l’URSS. Une option russe alors serait une réaction sous la forme d’un avertissement «non conventionnel» ou tactique nucléaire. La menace nucléaire est brandie régulièrement depuis le début du conflità chaque fois que les choses tournent mal pour les Russes. Une simple frappe «tactique», lancée sur un objectif moins vital que Kiev ou que le territoire ukrainien, qui exploserait en mer ou dans les airs. La pression chinoise est forte pour empêcher Poutine de choisir cette possibilité, et pas seulement chinoise, son camp n’est majoritairement pas pour cette option.

Cette réaction dramatique de Poutine provoquerait une réaction de l’OTAN, et mènerait à une guerre mondiale, pas nécessairement nucléaire. En effet, les États-Unis et l’OTAN ont clairement averti Poutine de ne pas le faire, mais sans préciser quelle serait la réaction de l’Alliance. Les options sont néanmoins connues. Cette hypothèse d’une frappe tactique nucléaire du côté russe n’est pas à exclure pour amener à des négociationsforcées.

Dans un second scénario, la guerre d’usure joue en faveur des Russes car le temps travaille pour eux et les opinions publiques occidentales se fatiguent. Combien de temps les Russes pensent pouvoir tenir? Leurs ennuis économiques avec la chute du rouble et le retour de l’inflation vont sans doute rendre cette stratégie basée sur l’usure difficile à continuer. Une chose est certaine, il va falloir de longs mois à l’armée russe pour progresser.

Quelle serait une victoire russe? La conquête de toute l’Ukraine a échoué, comme espéré en début d’invasion, cette victoire pourrait être une partie du Donbass avec les territoires annexés et la Crimée. Une progression jusqu’au Dniepr, ou au-delà, à Kiev, voire en Ukraine occidentale, serait trop longue et quasi impossible. Si c’était le cas, il faudra s’attendre à une résistance acharnée de la société ukrainienne, mobilisée et militarisée. Mais une victoire de la Russie serait un échec sans précédent pour l’Occident dans le monde, un échec pour les valeurs qu’il défend et pour le droit international. Avec une victoire russe, ce seront des conflits en Europe pour des années car Poutine et son système continueront dans leur rêve de restaurer l’Empire russe et d’autres nations profitant de la faiblesse de l’Occident auront envie de régler leurs problèmes territoriaux pas la force comme la Chine avec Taïwan.

Enfin le troisième scénario, le scénario coréen, aucun des deux camps ne remporte la victoire,la paix est impossible, même moyennant un cessez-le-feu négocié. C’est la guerre d’usure, le rapport de force est figé entre efforts de reconquête ukrainiens et mobilisation russe, les effectifs fondent, les arsenaux se vident, les adversaires s’épuisent sans résultat. On s’achemine vers un conflit gelé pour terminer dans un accord de partition comme entre les deux Corées.

Olivier Védrine Professeur (h. c.), rédacteur en chef du magazine d’opposition en ligne «Russian Monitor» et administrateur de l’Association Jean Monnet. DR

