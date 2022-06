Investissements – L’investissement dans le cannabis mute face aux incertitudes légales Des entrepreneurs comme Patrick Delarive se lancent dans la neurocosmétique à base de CBD. Jonas Duclos a fondé, lui, le CBX Stock Exchange, une bourse numérique. Myret Zaki

Si le Congrès américain décidait de dépénaliser le marché sur le plan fédéral, les cours des producteurs s’envoleraient. UNSPLASH

Le boom de l’investissement dans des actions de producteurs de cannabis, qui avait explosé entre 2016 et 2018, s’est brutalement tari depuis. Les actions vedettes, comme Canopy Growth, Aurora Cannabis et OrganiGram (Bourse de Toronto) ou Cronos et Tilray/Aphria (Nasdaq), ont toutes chuté depuis, à la suite d’une surévaluation initiale.