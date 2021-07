Rencontre avec Alexandre Astier – L’inventeur de Kaamelott Féru d’astrophysique, le Lyonnais a fini par s’inventer un monde. Après six saisons à en tenir la chronique, le vaillant sort le film du drôle de roi Arthur qui y règne. Le Graal, c’est sa vie. Cécile Lecoultre

Alexandre Astier, musicien, réalisateur, dramaturge, passionné d’astrophysique… et maître absolu de «Kaamelott», désormais décliné en long métrage. (Photo by JOEL SAGET / AFP) AFP

Comme les boulets qui bombardent la cour du roi Arthur dans «Kaamelott», Alexandre Astier traîne une réputation d’emm… «Moi?, s’inquiète-t-il au téléphone. Mouais.» Mais oui, lui. Avec son oreille absolue, son génie pour la physique quantique, la scène, le cinéma et autres dons qui ruissellent, le bougre plante son clou partout dans «Kaamelott – premier volet». Le film arrive après dix ans de gestation, une geste lunaire, médiévale, cartoonesque, tragi-burlesque et on en passe.

Dans le royaume imaginaire de Logres, méfiant par instinct, ce farouche solitaire, 47 ans, s’enorgueillit d’avoir conquis le droit à l’indépendance. «Je ne bosse qu’avec des passionnés aussi curieux que moi. C’est sûr que je ne suis pas du genre à dire: «Tant que j’ai le son que je veux, je m’en branle d’où il vient.» Moi, je veux tout savoir.»