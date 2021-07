Hockey sur glace – Linus Omark sur le départ, ça se précise Selon le quotidien suédois Expressen, Linus Omark a rompu son contrat avec Genève-Servette et s’est engagé pour trois ans avec Lulea. La nouvelle n’a pas encore été confirmée par les clubs concernés. Cyrill Pasche

Linus Omark va retourner en Suède. freshfocus

Le 10 juin dernier dans les colonnes du matin.ch, le directeur sportif de Genève-Servette, Marc Gautschi était catégorique et tordait le cou à la rumeur qui renvoyait Linus Omark dans son pays natal, du côté de Lulea, alors qu’il restait une année de contrat aux Vernets à l’attaquant suédois.

«On a parlé ensemble, il va rester avec nous. C’est encore une invention de journalistes!», dénonçait le directeur sportif du GSHC.

Trois ans de contrat

Trois semaines plus tard, la rumeur s’est bel et bien confirmée. Selon le quotidien suédois Expressen, Linus Omark jouera dans son club formateur, Lulea, la saison prochaine. Le prodige suédois de 34 ans aurait rompu son contrat avec Genève-Servette et signé un bail de trois ans avec la formation de Eliteserien (première division).

Deuxième meilleur compteur du dernier championnat de Suisse avec 61 points, Omark s’était avant tout signalé par ses coups de génie et ses gestes techniques inédits sur les patinoires helvétiques. Pour le GSHC, il s’agira désormais de lui trouver un remplaçant. La partie n’est pas gagnée d’avance.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.