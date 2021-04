Coup de génie en hockey sur glace – Linus Omark sort un nouveau geste technique de son chapeau À Zurich, le fantasque Suédois de Genève-Servette a réinventé la conduite de puck en bloquant la rondelle sous la lame d’un patin. Et il a failli marquer! Grégoire Surdez

Linus Omark est un magicien. Parfois agaçant, souvent fascinant lorsqu’il sort un tour de son chapeau. L’ailier Suédois est un amoureux inconditionnel de la rondelle. Il entretient avec le disque dur de caoutchouc une relation fusionnelle, presque charnelle. Il aime le puck, un point c’est tout.

Il lui fait faire toutes sortes de choses qui échappent à l’ordinaire. Dernier coup de folie en date? Sa conduite de puck lors du deuxième tiers de l’acte I de la demi-finale entre Zurich et Genève. Linus Omark se trouve derrière le but de Ludo Weber en possession du puck. Il a sur le dos Christian Marti, le molosse du Z qui a collé aux basques de l’attaquant genevois toute la soirée. Comment faire pour revenir dans le slot sans se faire chiper la rondelle?

Inventer une nouvelle façon de protéger son bien. Comment? En mettant le patin droit sur le disque et en se livrant ensuite à un exercice d’équilibriste en appui sur une seule lame. C’est le tour de force réussi par Linus Omark, qui parvient à contourner la zone du gardien pour repiquer dans le slot. Il libère alors le puck et adresse un tir qui avait presque le poids d’un but. Dans le feu de l’action, tout le monde a été comme hypnotisé par la curieuse démarche de Linus Omark. Même les arbitres n’ont pas vu que le coquin s’était agrippé à la crosse de Christian Marti pour réussir son déplacement

Il ne manquait que la réussite, après ce coup de génie, pour que cette action fasse le tour du monde et connaisse une seconde vie sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de MySport, tous les intervenants étaient ébahis par ce geste technique inédit. «Je n’ai jamais rien vu de tel», dit Stéphane Rochette, le Monsieur Hockey de «Back Check», l’émission qui décortique les matches. Même son de cloche au sein de Sport Center, où même les plus anciens n’ont pas souvenir d’avoir déjà vu une telle protection de puck.

