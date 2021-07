Hockey sur glace – Linus Omark quitte Genève, mais reviendra dans une année Le Suédois quitte les Aigles pour des raisons familiales. Mais il honorera sa dernière année de contrat. Sport-Center

Linus Omark se réjouit de rencontrer les fans genevois. Eric Lafargue

De nombreuses questions entouraient l’avenir de Linus Omark à Genève, la saison prochaine. Le Suédois y a partiellement répondu, lundi, sur les réseaux sociaux du club genevois. Dans une vidéo de près de deux minutes, celui qui a ébloui de sa classe le championnat cette dernière saison explique qu’il ne jouera pas avec les Aigles la saison prochaine, mais qu’il reviendra dans une année.

En accord avec le club

«Je sais qu’il y a eu beaucoup de rumeurs sur moi et sur mon futur au club. La vérité est que j’ai des soucis familiaux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ma femme et moi avions ceci en tête depuis quelque temps. Nous avons décidé de rester en Suède pour une année. J’en ai parlé avec Marc Gautschi (ndlr: le manager général des Aigles) et l’organisation du club. Ils m’ont beaucoup aidé dans cette situation et j’ai vraiment apprécié. La bonne nouvelle, c’est que je reviendrai l’année prochaine puisque nous avons décalé ma dernière année de contrat d’une année.»

Linus Omark ajoute: «Mes coéquipiers vont me manquer, la ville aussi. Je ne peux pas dire que les fans vont me manquer car nous n’avons pas vraiment eu l’occasion de jouer devant vous. Mais j’aurai aimé pouvoir le faire. J’ai hâte de revenir l’année prochaine pour jouer devant vous. Bonne chance pour cette saison, je serai derrière vous. Je ne peux pas vous aider, mais je reviens l’année prochaine. Faites attention à vous et j’espère que vous comprenez la situation.»

Selon le quotidien suédois L’Expressen, Omark aurait signé un contrat avec son club formateur, Lulea.

