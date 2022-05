Hockey sur glace – Linus Omark est de retour à Ge/Servette Après avoir passé une saison dans son pays pour des raisons familiales, le Suédois a réintégré le club des Vernets. Nouveaux contrats pour Vatanen et Filppula.

Le Suédois Linus Omark revient à Ge/Servette après une année passée dans son pays. Eric-Lafargue

Huitième de la saison régulière de National League 2021-2022 (52 matches, 88 points), éliminé par Lugano en pré-play-off (0-2), Ge Servette pourra compter sur la présence de Linus Omark (35 ans) la saison prochaine.

Au terme de l’exercice 2020-2021 passé dans l’uniforme grenat, l’ailier gauche suédois avait demandé à la direction des Aigles de pouvoir évoluer dans son pays pour des raisons familiales. Comme convenu, après avoir amassé 75 points en 69 matches avec Lulea (play-off compris), le petit attaquant est de retour aux Vernets et y passera les deux prochains hivers après avoir prolongé son bail d’une saison.

Le directeur sportif Marc Gautschi a également transité par la case stylo avec ses deux champions olympiques finlandais, couronnés à Pékin en février 2022. Ancien coéquipier de Nico Hischier aux New Jersey Devils (NHL), le défenseur Sami Vatanen (30 ans) a prolongé de deux ans son aventure chez les Aigles, alors que l’attaquant Valtteri Filppula (38 ans) a décidé de repousser d’un moins un an l’heure de sa retraite sportive.

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le retour de Linus Omark, a déclaré Gautschi. Il est ce genre de joueurs qui rend ses coéquipiers meilleurs. Il veut gagner avec notre équipe, c’est aussi pour cela qu’il a déjà prolongé d’une saison son aventure en Grenat. Sami Vatanen et Valtteri Filppula ont eux aussi été séduits par le projet. Ils sont de grands compétiteurs et leur première saison en Suisse a été un vrai succès sur le plan personnel. Ils sont de vrais leaders et leur prolongation de contrat a toujours été une évidence, que ce soit pour nous comme pour eux.»

Par ailleurs, Ge/Servette a accordé un contrat de deux ans à l'ailier gauche zurichois Keanu Derungs (20 ans), qui a effectué ses trois dernières saisons juniors avec les Victoria Royals, en West Hockey League, l’une des trois ligues juniors au Canada. Quant à Thomas Moreno, Kelian Fiebiger et Antoine Guignard, trois jeunes issus de la pyramide de formation du GSHC, ils intègrent le cadre élargi de la première équipe entraînée par Jan Cadieux.



E.F./comm.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.