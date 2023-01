Street Food – L’intrigant poulpe dog venu de New York Eugen Ulko a fait ses classes en Allemagne. Il aime à travailler fleurs fraîches et plantes sauvages dans des sandwichs qui sortent de l’ordinaire. Jérôme Estebe

Le «poulpe dog», relecture aquatique du classique des rues new-yorkaises.

Sur le mur, une collection de bocaux plein d’épices, de graines ou d’herbes sèches. Quelques tables en bois. Plein de tulipes partout. Du folk latino vintage dans les enceintes. Drôle de bistrot que voilà. Nous sommes à l’Artemisia, récente enseigne de l’écoquartier de la Jonction, à l’atmosphère néovillageoise assez intrigante et cosy.

Aux fourneaux, Eugen Ulko a fait ses écoles dans de grandes maisons allemandes. Chef à tendance alchimiste, il aime à travailler fleurs fraîches et plantes sauvages. Le soir, il déroule un menu surprise 100% local en six étapes; à midi, des plats du jour cosmopolites et instinctifs.

Et le vendredi, c’est poulpe dog. Comprenez une relecture aquatique et lutine du hot dog, avec un tentacule de poulpe grillé en guise de saucisse. Le pain brioché maison est noir et tendre; la mayo violette et parfumée. Chou rouge, aneth et concombre complètent l’ouvrage. C’est 17 fr. À avaler sur place, ou entre les tombes illustres du cimetière adjacent.

Artemisia, le bistrot. Chemin du 23-août, 7. Lundi-vendredi: midi et soir, sandwitch 17fr.

