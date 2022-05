La séance de mercredi a permis «de confirmer que la majorité de ces éléments rejoignent les inquiétudes de la commission du personnel et des syndicats.»

Avec le scandale des graves manquements au foyer pour jeunes autistes de Mancy, l’Office médico-pédagogique (OMP) est dans l’œil du cyclone depuis plusieurs mois: dysfonctionnements dénoncés par les syndicats, mise en arrêt en décembre de la directrice générale, votes de défiance du personnel contre Anne Emery-Torracinta - magistrate de tutelle de l’Office.

Après une rencontre entre l’État et des représentants de l’OMP fin mars, une nouvelle séance a eu lieu mercredi matin, a appris la Tribune de Genève. Elle a réuni la direction par intérim de l’Office, la délégation du personnel, les syndicats et des membres du Conseil d’État, à savoir Anne Emery-Torracinta, Mauro Poggia et Nathalie Fontanet.