Lettre du jour – L’intérêt général est à respecter François Membrez Président du TCS Genève

Une cycliste utilise l’axe spécialement amenage sur le quai du Mont Blanc pour favoriser les déplacements à vélo. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) keystone-sda.ch

Genève, 6 juin

Deux choses ont été oubliées lorsque les autorités de la Ville et de l’État ont décidé de créer des aménagements cyclables provisoires à partir du 12 mai dernier. La spécificité de Genève, dont les logements, les emplois et les infrastructures sont répartis sur les deux rives du lac et du Rhône à parts égales, avec obligation de passer par le centre (essentiellement les ponts du Mont-blanc et de la Coulouvrenière) pour travailler et vivre tout simplement. L’intérêt général, ou le bien commun, comme l’a défini Jean-Jacques Rousseau, selon lequel toute société doit être gouvernée.



Or ce n’est certainement pas en augmentant la congestion déjà endémique qui caractérise notre cité, où les heures perdues dans les embouteillages sont les plus élevées de Suisse et parmi les plus importantes d’Europe, que le bien commun sera réalisé. Les observations menées par le TCS Genève ont révélé d’importantes perturbations sur les axes structurants. Le retrait immédiat des aménagements provisoires a ainsi été exigé sur l’axe Georges-Favon/Terreaux-du-Temple, les quais Wilson et du Mont-blanc, ainsi que sur la rue de la Croix-Rouge.



La suppression de ces aménagements provisoires peut aisément être compensée par la réalisation d’itinéraires bis sécurisés. Sur les quais, il est ainsi possible d’exploiter les places de stationnement barrées inutilement. Pour l’axe Plainpalais-Gare, un tracé par le quartier des banques peut répondre au besoin en passant par une zone déjà équipée en bandes cyclables, et en améliorant la visibilité et la sécurité des cyclistes sur le secteur Bel-Air. Quant à la rue de la Croix-Rouge, un itinéraire cyclable existe déjà via l’allée centrale de la promenade des Bastions.



Le TCS Genève demeurera attentif et fera remonter les observations pouvant permettre d’améliorer les autres infrastructures temporaires de 60 jours, voire demander leur suppression plus tôt si elles s’avèrent contre-productives.