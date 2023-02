Loi sur la laïcité genevoise – L’interdiction d’un baptême dans le Léman attaquée au Tribunal fédéral L’Église évangélique de Cologny a déposé un recours contre un arrêt de la justice genevoise légitimant l’application de la loi sur la laïcité. Rachad Armanios

Un baptême évangélique dans le Jourdain en Israël. AFP

L’Église évangélique de Cologny a recouru au Tribunal fédéral contre l’interdiction de célébrer un baptême dans le lac Léman. L’Église invoque une violation de l’égalité de traitement, de l’interdiction des discriminations et une atteinte injustifiée à la liberté religieuse et de réunion. Elle est soutenue par le Réseau évangélique suisse et sa section genevoise.