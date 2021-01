Médias – L’interdiction de publicité dans les journaux divise Une commission du Conseil des Etats n’a pas la même lecture que le National qui s’était montré plus permissif sur la publicité dans les médias en Suisse.

Pour les députés, la publicité ne devrait être interdite que dans les supports destinés aux moins de 18 ans. Pixabay

L’interdiction de publicité dans les journaux et sur internet divise. La commission de santé publique du Conseil des Etats veut qu’elle soit étendue aux revues et sites en ligne consultés par les mineurs. Le National s’était montré plus permissif.

Pour les députés, la publicité ne devrait être interdite que dans les supports destinés aux moins de 18 ans. Ils ont néanmoins introduit de nouvelles restrictions. La publicité serait largement interdite dans les cinémas et dans l’espace public, ainsi que sur les panneaux visibles depuis le domaine public.

La commission du Conseil des Etats accepte ses nouvelles restrictions. Une minorité plus stricte a été déposée. Elle plébiscite la version du National, moins l’extension de restrictions.

La commission approuve aussi l’extension des interdictions de parrainage aux événements qui ont pour public cible des mineurs, de même que l’exception dont bénéficient les cigares et cigarillos concernant la promotion. Les deux points avaient été ajoutés par le National. Contrairement aux députés, la commission souhaite toutefois continuer de donner la possibilité aux cantons d’édicter des dispositions plus strictes.

Pas d’exceptions pour les e-cigarettes

Concernant le tabagisme passif, la commission refuse les exceptions prévues par le National. Les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer ne doivent pas être autorisés dans des zones déterminées des restaurants ou des magasins de vente spécialisés.

La commission n’a en outre pas pris de décisions sur les ingrédients accroissant encore le potentiel de dépendance ou facilitant l’inhalation comme le menthol. Le National veut les interdire. La commission a demandé des éclaircissements à l’administration.

ATS