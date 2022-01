Ville de Genève – L’interdiction de la publicité validée pour 2025… en attendant le référendum

Le Conseil municipal de la Ville de Genève siège mardi 25 et mercredi 26 janvier pour la dernière fois dans les locaux de l’Organisation météorologique mondiale, avant de retrouver la Vieille-Ville.

Il n’y aura pas eu de suspense. Alors que la droite misait sur une division au sein du PS, les partis de gauche ont fait bloc mardi soir au Conseil municipal. Le nouveau règlement concocté pour appliquer «Zéro pub» à partir de 2025 a été accepté par 38 oui contre 30 non et 0 abstention. C’est, à une voix près, le même résultat que lors du vote de septembre dernier sur l’initiative en tant que telle. C’est, en somme, la représentation du rapport de force actuel en Ville de Genève.

Ces quatre mois d’intervalle entre les deux votes ont été employés par le Conseil administratif pour rédiger ce règlement, mais aussi pour «approfondir sa réflexion» sur le sujet. Et là, surprise: l’Exécutif n’est plus opposé à l’interdiction de la publicité «commerciale» dans les rues genevoises – les affiches culturelles et sportives ne sont pas concernées. Il a même inclus dans le champ d’application «le domaine privé visible du domaine public».