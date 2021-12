Lutte contre le Covid-19 – L’interdiction d’accès aux non-vaccinés pourrait se généraliser Lukas Engelberger réagit après la décision du Conseil fédéral de vendredi. Et il se prononce également au sujet de la vaccination obligatoire.

Lukas Engelberger estime d’ailleurs que l’obligation vaccinale ne va pas augmenter sensiblement le taux de vaccination contre le SARS-CoV-2. KEYSTONE

Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger n’exclut pas l’introduction généralisée d’un accès prévu uniquement pour les personnes vaccinées ou guéries contre le Covid-19. Le Conseil fédéral a, selon lui, ouvert la porte.

Vendredi, le gouvernement a donné la possibilité aux établissements publics et aux organisateurs d’événements en intérieur ou en extérieur d’introduire la règle des 2G (pour Geimpfe et Genesene en allemand) et d’interdire l’accès aux personnes seulement testées, remarque Lukas Engelberger dans un entretien diffusé dimanche par le SonntagsBlick.

Mais si la dynamique actuelle de l’épidémie ne peut pas être maîtrisée, la règle des 2G ne suffira pas, poursuit Lukas Engelberger. Il faudra étendre l’obligation de porter un masque sanitaire et introduire des limites de capacité, ajoute-t-il.

Vaccination obligatoire

Pour Guy Parmelin, il n’est cependant pas question de rendre la vaccination obligatoire à l’heure actuelle. «Nous avons toujours dit que nous n’en voulions pas».

En Suisse, se faire vacciner ou non est une décision personnelle, a relevé de son côté le président de la Commission fédérale pour les vaccinations. «Une obligation générale de vaccination violerait ce principe», précise Christoph Berger, interrogé dans la NZZ am Sonntag.

Selon la Commission fédérale pour les vaccinations, la vaccination obligatoire ne peut être prise en considération que lorsque toutes les autres mesures, allant jusqu’au confinement, se sont révélées inefficaces, relève son président Christophe Berger. KEYSTONE

Pour la commission, a-t-il précisé, la vaccination obligatoire ne peut être prise en considération que lorsque toutes les autres mesures, allant jusqu’au confinement, se sont révélées inefficaces.

Lukas Engelberger estime d’ailleurs que l’obligation vaccinale ne va pas augmenter sensiblement le taux de vaccination contre le SARS-CoV-2. Elle ne ferait que créer une énorme menace qui pourrait mettre en péril la motivation à se faire vacciner, note-t-il. «Pour imposer une vaccination obligatoire, la Suisse devrait utiliser des méthodes si dures que la relation entre les citoyens et l’État serait gravement endommagée à long terme».

Réflexion politique

La dégradation de la situation sanitaire interpelle aussi le monde politique. Le coprésident du PS Cédric Wermuth envisage dans la SonntagsZeitung une obligation de la règle dite des 2G, et donc d’un accès prévu uniquement pour les personnes vaccinées ou guéries contre le Covid-19.

Le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH) penche, lui, clairement pour la seconde alternative. Il demandera lundi pendant l’heure des questions au Parlement, quelles réflexions le Conseil fédéral a menées sur une vaccination obligatoire et quelle est la marge de manœuvre du gouvernement.

De son côté, le président des Vert’libéraux Jürg Grossen (BE) a indiqué dans la Sonntagszeitung vouloir continuer à miser sur «la responsabilité individuelle et les incitations».

