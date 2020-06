Portrait – L’intégration douce, à grands coups de faux Marjanco Madzovski s’est fait l’ambassadeur à la fois de sa Macédoine natale et de son outil de prédilection, dont il enseigne les vertus. Floriane Guex

Marjanco Madzovski, roi de la faux à l’ancienne, est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans. Chantal Dervey

Marjanco Madzovski est un homme d’action. Quand notre photographe lui demande d’arrêter de faucher pour prendre la pose, il s’interrompt et répond: «D’accord. Mais je fauche quand même un petit peu!» Et il s’y remet gaillardement.

Le Saint-Saphorien nous fait là une démonstration de cet outil qu’il manie comme personne et dont il est devenu en une vingtaine d’années une sorte d’ambassadeur. On est chez lui, au splendide domaine d’Ogoz, propriété du canton de Fribourg entourée de vignes et surplombant à pic un panorama lémanique d’enfer, dont il l’est l’un des locataires. Une situation «terroir de luxe» pour un homme que rien ne prédestinait à ça. De ses origines modestes en Macédoine, Marjanco Madzovski a gardé un fort accent. Son visage rond et sa voix rieuse parachèvent son charme lorsqu’il raconte sa vie. «Mon père cultivait du tabac dans la région de Delcevo. J’ai commencé à travailler dès que j’ai commencé à marcher. J’ai toujours aimé ça.»

Après une formation de grutier à Skopje, la capitale, il rejoint en 1990 notre pays, où vit déjà une tante. Il bosse d’abord comme aide-vigneron à Rivaz. «Je ne parlais pas un mot de français. J’ai eu la chance d’avoir comme patron M. Paul-Ernest Ruchonnet, qui a été un deuxième papa pour moi. Il m’a aidé, m’a appris la précision, le respect… Aujourd’hui, mes amis macédoniens me disent que je suis plus suisse qu’un Suisse.»

Joint au téléphone, le bénéfacteur modère son rôle: «Marjanco est extrêmement débrouillard et travailleur: je suis sûr qu’il s’en serait très bien sorti sans moi! C’est quelqu’un de vraiment sympathique, qui a aussi son tempérament… Et bien sûr, il est très fort avec sa faux.»

Sus à la débroussailleuse

La faux a toujours fait partie de la vie de Madzovski. Il la maniait gamin à la ferme, plus tard au service militaire. En Suisse, l’envie le démange. Mais les faux d’ici sont différentes, «moins maniables»: le manche présente deux poignées, une en haut, une autre au centre, recourbée. Il s’en fabrique donc une telle qu’il les connaît et les aime: avec une seule poignée, droite, au centre du manche. «Mon ami Rémi Chevallet, à Chexbres, m’a un jour vu travailler avec cette nouvelle faux devant chez lui. Il a été épaté. Il a proposé de m’inscrire à mon premier concours à L’Etivaz, organisé par l’Association romande des faucheurs. J’ai adoré.»

En 2004, cette passion trouve un débouché plus concret. Engagé au service Parcs et jardins de Vevey, notre homme convainc son responsable des avantages de son outil pour les talus et les pelouses de la ville: «Faucher, ça ne fait pas de bruit, pas comme la débroussailleuse. Les voisins sont contents! Et puis, l’herbe est coupée proprement, elle peut ensuite servir aux paysans comme fourrage pour les bêtes. À la débroussailleuse, elle est abîmée et finit directement au compost.»

Il confesse avoir de la peine à écrire en français, ce qui ne l’empêche pas d’avancer: il sait où il va. Naturalisé suisse en 2006, le Macédonien a désormais sa petite entreprise de jardinier-paysagiste. Une activité qu’il complète par des cours de fauchage dispensés à des groupes. Il estime avoir formé à son art plus de 300 agriculteurs, curieux intéressés par les techniques d’antan, ouvriers communaux venant assimiler cette pratique plus écoresponsable. «On m’a dit que je suis à moi tout seul responsable d’une renaissance de la faux en Suisse romande», dit-il, pas peu fier.

Le geste est difficile: il s’agit de garder la lame bien droite et à ras du sol; on a vite fait de la planter dans la terre ou de la faire partir au ciel. Face aux élèves peu dégourdis – expérience faite – Madzovski se montre patient. «Il faut rester bien souple, en équilibre sur la jambe avant. Après chaque coup, avancer d’un petit pas en traînant le pied arrière…»

Car l’homme aime transmettre. «On ne peut pas apprendre avec tout le monde, mais j’ai ça, je crois.» Il a ainsi enseigné son savoir-faire à ses trois garçons, Deivid, Emile – «qui fauche aussi bien que moi!» – et Kliment. Le premier, issu d’un premier mariage, vit désormais en Italie. Les deux autres habitent avec lui et leur maman, Todorka. «Nous nous sommes rencontrés lors d’une fête de l’Association macédonienne d’Échallens. Une grande fête, avec de la danse, de la musique…»

La chanson des faucheurs

C’est que le quinquagénaire a aussi la fibre artistique: en plus d’avoir fait partie d’un cercle de danse folklorique du pays, il a écrit une chanson à la gloire des faucheurs. Sans se faire prier, il l’entonne d’une voix haute et douce, un peu gêné, pas trop: «Qui sont ces hommes, chapeau à la tête, hommes et femmes faux à la main, ce sont les faucheurs du Pays d’En-haut qui vont faucher là-haut dans la montagne, qui vont ramasser du bon foin.»

Il est également membre du comité de l’association Jorat Souviens-toi, qui vise à préserver les métiers d’antan. Battre le blé, travailler le bois, filer la laine… «J’adore tous ces métiers, surtout ceux en lien avec la terre, la nature. Sa faux, inutile de préciser qu’il «l’enchapelle» à la main: une technique consistant à appliquer des petits coups de marteau pour préparer la lame à la coupe, qu’il est l’un des rares à pratiquer.

Élu au Conseil communal de Saint-Saphorin, Marjanco Madzovski en est aujourd’hui à son 3e mandat. Pendant notre rencontre, un coup de fil au syndic Gérald Vallélian pour lui proposer l’apéro (à une heure de l’après-midi précocement vigneronne) n’aboutira pas, mais respire l’habitude. «C’est quelqu’un d’extrêmement généreux, dit de lui l’élu, par ailleurs voisin. Toujours prêt à donner un coup de main. Et il fait vraiment le lien entre les deux cultures.»

L’intéressé abonde. Et remercie sa lame. «Mes connaissances m’ont permis de voyager dans tout le pays, de faire des concours en Suisse alémanique, de donner des cours à Fribourg ou à Genève. Je n’aurais pas pu faire tout ça sans la faux.»

Biographie

1968 Naissance un 17 novembre à Grad, en Macédoine, dans une famille de paysans. 1990 Après une formation de grutier et son service militaire, rejoint la Suisse, où il travaille d’abord comme aide-vigneron à Rivaz. 1995 Rencontre Todorka lors d’une fête de la Société macédonienne d’Échallens. Ils se marient l’année suivante, à Chexbres. Naîtront Emile en 1999 et Kliment en 2002. Deivid est né en 1993 d’un premier mariage. 2000 Participe à son premier concours de fauchage à L’Étivaz. 2006 Devient citoyen suisse, à Saint-Saphorin, où il vit toujours. Années 2010 Propose des cours de fauchage et d’aiguisage. Il estime avoir jusqu’ici formé plus de 300 personnes. 2017 Lance son entreprise de jardinier-paysagiste.