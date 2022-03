L’invité - L’intégration des réfugiés devrait bien se passer

Le 21 août 1968, les troupes soviétiques et leurs alliés mettent fin au Printemps de Prague. La population suisse se solidarise immédiatement avec celle de la Tchécoslovaquie. Le pays accueille des milliers de réfugiés, avec un minimum de formalité. Immédiatement après les événements de Prague, la Suisse décide d’ouvrir ses frontières aux réfugiés tchécoslovaques, comme elle l’avait fait en 1956 pour les Hongrois. Alors qu’à peine une semaine s’est passée depuis l’invasion de l’Ukraine, le spectre d’une crise migratoire se dessine en Europe. On estime entre 4 et 5 millions le nombre de personnes qui vont quitter l’Ukraine dans les trente-six prochains mois. La Pologne en recevra près d’un million, la Roumanie, la Slovaquie et les autres pays voisins de l’Ukraine prendront la majeure partie des réfugiés. La Commission européenne a déjà promis 1,2 milliard d'euros à la Pologne pour faire face à cette première vague de réfugiés en provenance de l’Ukraine. Près de 400’000 personnes ont déjà quitté l’Ukraine et ce chiffre va s’accroître à grande vitesse. Les pays de l’UE qui ont des populations supérieures à 40 millions accepteront sans doute des centaines de milliers de réfugiés chacun. L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne entrent dans cette catégorie. Le Royaume-Uni prendra sa part ainsi que les pays scandinaves.

En Suisse, le chiffre n’est pas encore connu, mais on peut penser que 70’000 réfugiés ukrainiens arriveront sur son territoire en trois ans. Ces réfugiés seront accueillis initialement dans les pays Européens sous le statut de «protection temporaire» qui peut aller jusqu’à trois ans. La grande difficulté sera l’insertion rapide de ces réfugiés. Alors qu’en écoutant les politiques, nous avons l’impression d’être déjà submergés par le problème migratoire, les pays européens ne sont pas vraiment préparés ou équipés pour recevoir des centaines de milliers de réfugiés à la fois. Pourtant, la guerre en Ukraine ne se profile pas comme une affaire simple et facile […] La préparation psychologique et financière ainsi que des structures d’accueil sont donc nécessaires en Europe de l’Ouest pour recevoir les réfugiés ukrainiens. D’un point de vue financier et fiscal, l’absorption des réfugiés ne devrait pas être une charge insurmontable pour les pays de l’Europe de l’Ouest.

Il est prouvé que l’arrivée de migrants capables de s’intégrer à l’économie rapidement peut aussi être un élément positif pour ces derniers. […] L’intégration des réfugiés ukrainiens devrait bien se passer en Europe. Ce sont des Européens souvent assez diplômés pour s’intégrer facilement dans l’économie. Espérons qu’ils arriveront à quitter leur pays et se retrouveront en sécurité ici avant qu’un nouveau rideau de fer ne soit tiré entre la Russie de Monsieur Poutine et l’Europe. […]

Torek Farhadi, ancien conseiller du FMI

