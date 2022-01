Football – L’intégralité des matches de Challenge League de nouveau accessible Blue, le détenteur des droits de diffusion de la Swiss Football League, proposera désormais toutes les rencontres de deuxième division. Gratuitement.

Jean-Luc Auboeuf

La situation avait quelque chose de frustrant. Lorsque Neuchâtel Xamax s’est déplacé à Vaduz en début de saison, pour prendre un exemple, aucun moyen n’existait pour les fans rouges et noirs de regarder le match, à moins bien sûr d’avoir fait le déplacement de la Principauté. La scène s’est reproduite à plusieurs reprises au premier tour pour la simple raison que seules deux rencontres par ronde de Challenge League étaient diffusées. L’une sur Blue, l’autre sur le site de la Swiss Football League. Un pas en arrière par rapport aux mois précédents, lors desquels un moyen d’avoir accès à n’importe quelle partie existait.

2022 débute donc par une bonne nouvelle pour les amateurs de deuxième division frustrés par le manque d’images. Blue, détenteur des droits de diffusion de la Super et de la Challenge League, s’est décidé à proposer l’entier des rencontres de SFL. Rien ne change concernant la Super League. Toute la différence concerne son antichambre.

Dès la reprise le 28 janvier, tous les duels de deuxième division seront montrés. Le match phare continuera d’être diffusé sur la chaîne gratuite blue Zoom, en qualité habituelle et avec commentaires. Les quatre autres pourront être retrouvés tout aussi gratuitement, mais en format «1-caméra» et sans commentaires.

«Grâce à notre nouveau centre sportif blue, nous avons désormais la possibilité technique de proposer la diffusion en direct de tous les matches aux clients blue TV, même sans abonnement blue Sport. De plus, nous sommes heureux de pouvoir offrir encore plus de visibilité à la Challenge League et d’exploiter pleinement nos droits», détaille la chaîne.

