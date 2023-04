Par deux fois le Conseil national a donc refusé de voter la garantie de 109 milliards de francs accordée par le Conseil fédéral pour le rachat de Credit Suisse. Sans aucun impact concret, puisque, pour mémoire, la garantie a déjà été accordée par le gouvernement et ne peut être retirée. Et la droite, PLR en tête, de s’émouvoir de l’exploitation éhontée par ses ennemis de la gauche d’un tragique scandale bancaire.

Aucun doute que pour les socialistes et les Verts, l’occasion était belle de faire la leçon à la ministre des finances libérale-radicale qui a piloté le rachat de Credit Suisse par UBS. Ils auraient eu tort de s’en priver. UDC, de son côté aussi, a carburé sans complexe à la rage populaire en s'engageant dans une alliance contre-nature avec la gauche.

Curieusement, il n’y a que les tenants du libéralisme à tout crin, le PLR et dans une moindre mesure le Centre et Les Verts Libéraux, qui ont apprécié la reprise en main étatique de Karin Keller-Sutter. On aurait tort d’y voir un simple acte d’allégeance à «leur» ministre malmenée.

À chaque crise bancaire, la droite dite de l’économie s’enfonce un peu plus dans son insupportable et majeure contradiction. D’un côté, elle milite, cela relève de son ADN, pour la liberté de marché et la responsabilité individuelle. De l’autre, dès que les choses tournent mal, elle se transforme en chantre de l’étatisme réclamant sans sourciller des dizaines, voire centaines de milliards de francs publics pour sauver leur gros joujou de la faillite. Quoi de plus normal?

Le joujou, en l'occurrence Credit Suisse, étant «systémique», le Conseil fédéral ferait preuve d'une grave irresponsabilité en regardant la banque couler les bras croisés. Sans son intervention, c’est l’ensemble de l’équipage (17’000 employés en Suisse) qui aurait été sacrifié, les faillites bancaires et autres se seraient enchaînées, les petits épargnants auraient vu leurs économies s’envoler… L’État devait prendre ses responsabilités, nous répètent ces tenants de la droite des affaires.

«Au Credit Suisse, rien n’a résisté à la cupidité des managers et à l’irresponsabilité flagrante d’un conseil d’administration distribuant des bonus mirobolants à des patrons pris en flagrant délit d’échec.»

Sans doute. Mais venant de ce milieu, la leçon passe mal. Par beau temps, ils exigent tout le contrôle, sans freins réglementaires: laissez (nous) faire, la main invisible chère à Adams Smith s’occupera du reste. Mais quand la tempête se déclare, on confie la barre à l’État qui organise et finance les secours. Le temps de remettre le navire à flot et les autorités sont intimées de repasser le gouvernail aux grands timoniers du privé, car on le sait bien, eux seuls savent naviguer en finesse. Ce scénario est désormais éprouvé. Dans la seconde partie des années nonante, les grandes banques auraient été essorées sans l’intervention du Conseil fédéral dans l’affaire des fonds en déshérence qui a miné les relations américano-suisses. La chronique de la débâcle d’UBS en 2008 montre là encore comment la Confédération a dû prendre les commandes et assurer le sauvetage d’UBS en injectant quelque 60 milliards de francs, récupérés depuis.

De la gauche à la droite, chacun se jurait: plus jamais ça. Des mesures de sécurisation des banques systémiques ont été prises, les «stress tests» se sont enchaînés. En 2013, le peuple acceptait l’initiative Minder visant à limiter les rémunérations abusives. Mais au Credit Suisse, rien n’a résisté à la cupidité des managers et à l’irresponsabilité flagrante d’un conseil d’administration distribuant des bonus mirobolants à des patrons pris en flagrant délit d’échec.

Qu’ils assument enfin leurs responsabilités, celles qu’ils invoquent à tout bout de champ, et cela par tout temps. À moins qu’ils ne préfèrent les charmes de l 'économie planifiée.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.