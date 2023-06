La cohabitation des piétons et des cyclistes sur le bitume n’est pas toujours pacifique. SEBASTIEN ANEX/LMS

Founex, 5 juin

Histoire vraie (sauf peut-être pour les oiseaux). Fin du mois de mai. Deuxième partie de matinée. Nyon. La météo est clémente. Les oiseaux sont volubiles. Depuis leur perchoir, ils observent un cycliste roulant normalement sur la piste cyclable située sur un large trottoir surélevé et partagé avec les piétons. Les marques au sol sont parfaitement visibles et les espaces clairement définis. Devant lui, une famille, à savoir une poussette mue par une jeune maman accompagnée de ses parents (du moins, c’est ce que pensent les oiseaux et le cycliste).

Le problème, c’est que le présumé grand-papa marche au milieu de la piste cyclable. Le cycliste ralentit et actionne son klaxon à trois reprises. Aucune réaction. Alors, il dit poliment: «Pardon!» À ce moment, avec une mauvaise volonté illustrée par un mouvement d’une extrême lenteur, le grand-papa se déplace sur le côté. Le cycliste devance alors le groupe en secouant la tête. Les oiseaux pensent spontanément qu’ils auraient agi de la même façon dans pareille situation (bien qu’inexistante dans les airs).

Mais là, le grand-papa crie: «Qu’est-ce qu’il y a, conn***?» Le cycliste s’arrête. Les oiseaux s’approchent pour ne pas rater une miette (c’est bien leur genre) de ce qui va suivre, pensant assister à un pugilat en règle.

Le cycliste fait demi-tour. Il s’approche de la famille, fait face au grand-père impavide et s’adresse à lui calmement (les oiseaux sont un peu déçus): «Pourquoi vous me traitez de conn***?»

«La moinelle nommée Pierrette prend la parole: «Piou pi piu pipiou.» («La société humaine est désolante.»)»

La maman intervient: «C’est vous qui avez commencé en nous insultant avec votre tête (mimant le mouvement réalisé par le cycliste).»

Ne changeant pas de ton et s’adressant à toute la famille, le cycliste réplique: «Nous sommes face à une situation simple où il y a des gens en tort, en l’occurrence vous. J’ai exprimé mon irritation par un mouvement de tête, mais je n’ai insulté personne. (Regardant à nouveau le grand-papa). Mais vous, vous m’avez traité de conn***. Je vous repose la question: pourquoi?»

À la surprise générale, le visage du grand-papa se métamorphose. Il se décompose pour se recomposer, plein de douceur et de contrition. Posant sa main sur celle du cycliste qui tient le guidon: «Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m’a pris. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Ça ne me ressemble pas. Je suis désolé, vraiment.»

Les oiseaux, déconcertés, se regardent. La moinelle nommée Pierrette prend la parole: «Piou pi piu pipiou.» («La société humaine est désolante.») Le cycliste, dépité, pense la même chose.

Jérôme Blanc

