Portrait d’apiculteur – L’inspecteur des ruchers John Buffoni Employé de la commune de Lancy, John Buffoni est un spécialiste des insectes, en particulier des abeilles, dont il extrait un miel délicieux. Mais il a plein d’autres activités. Fabien Kuhn

John Buffoni, employé communal au Service des manifestations, est également pompier volontaire et apiculteur. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Giancarlo Buffoni, alias John, est un personnage tout à fait particulier. L’homme, à la carrure imposante, est employé communal au Service des manifestations à Lancy. Mais il a plus d’un tour dans son sac. Pompier volontaire, apiculteur de cœur, sourcier impénitent, ou champignonneur averti, il est également pêcheur en rivière, botaniste et bricoleur. John a laissé tomber l’informatique, car «avec elle, toutes les valeurs se perdent». C’est donc vers la nature et les animaux qu’il a jeté son dévolu. À Lancy, tout le monde le connaît. Joviale et enjouée, cette force de la nature a toujours un moment pour partager ses connaissances avec les gens de son quartier.