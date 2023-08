ODILE MEYLAN

Thônex, 27 juillet

Post tenebras rap. Sous ce titre, la «Tribune», dans son édition du 24 juin, faisait état de la pauvreté des espaces dédiés au rap genevois. Cette nouvelle m’a plongé dans un profond désarroi. Bon, soyons délicieusement rétrogrades, démodés et avec un doigt (mais pas plus) de mauvaise foi.

Le rap, c’est quoi? Un rythme qui fait une grande place aux infrasons permettant ainsi au cerveau, qui rappelons le baigne dans le liquide céphalorachidien, d’entrer en résonance. Résonance qui explique certains mouvements erratiques et saccadés des foules tétanisées. C’est aussi une gestuelle d’une symbolique étonnante qui évoque tout à la fois la grâce du soulevé de danseuse étoile façon «Lac des cygnes» et la puissance contenue de l’épaulé-jeté de l’haltérophile. C’est encore une déferlante d’harmonies complexes et opulentes qui allie la rigueur du classicisme et la rareté des notes. Le rap, c’est aussi des textes humiliant les dictionnaires de rimes et de synonymes et qui vont au-delà du subliminal, comme un leitmotiv rassembleur. Les quelques exemples suivants (qui échappent à la censure) illustrent la force des messages: «Si j’veux être, il m’faut des avoirs.» «Tellement sombre que mon ombre est plus claire que moi.» «Le monde n’appartient pas à l’éboueur le plus matinal.»

Reste à citer une intensité sonore dont la gamme moyenne des amplitudes est plus proche du marteau-piqueur que de la perceuse-frappeuse. L’insoutenable légèreté du rap. Il est urgent pour nos autorités d’entamer un processus de réflexion qui devrait déboucher à moyen terme sur la création d’une cité du rap. Rapidement, un crédit d’étude (naturellement de plusieurs millions) devrait être adopté. Son emplacement pourrait être selon un axe Nord/220 degrés et qui donc, coïnciderait avec l’axe de la piste de l’aéroport.

Hugues Roulet

