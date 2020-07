Les figures de la lutte contre le Covid 5/6 – «L’insouciance face au virus n’est pas très rassurante» Médecin et membre de la task force de la Confédération, Samia Hurst-Majno traite des questions d’éthique autour de la crise du Covid. Chloé Dethurens

Samia Hurst-Majno, médecin et directrice de l’Institut éthique histoire humanité de l’UNIGE. © Ti-Press / Samuel Golay

Comment vivre avec le risque d’être contaminé? Les jeunes sont-ils en train de se sacrifier pour les personnes âgées? Pourquoi se sent-on coupable d’être malade? Médecin et directrice de l’Institut éthique histoire humanités de l’Université de Genève, la professeure Samia Hurst-Majno décrypte depuis plusieurs mois les questions sociales, juridiques et éthiques que soulève la crise du coronavirus. Membre de la task force de la Confédération, la spécialiste a participé à l’élaboration d’avis nationaux urgents et à la réorganisation de la consultation d’éthique de l’hôpital tout en répondant aux médias. Bref, elle est la voix de Suisse romande sur ces questions qui, à côté de celles purement médicales, permettent de mieux comprendre la crise.