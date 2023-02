Échos du festival Antigel – L’insondable nostalgie d’Alela Diane magnétise l’Alhambra Jeudi à Genève, la musicienne californienne a chanté seule, avec sa guitare et un petit coucou de sa compatriote Mariee Siou, qui se produisait en première partie. Fabrice Gottraux

La chanteuse américaine Alela Diane en concert jeudi 9 février 2023 dans la salle de l’Alhambra à Genève, pour le festival Antigel. GEORGES CABRERA

Il y a quinze ans, le public européen découvrait la voix haute, puissante, étrangement voilée, d’une jeune Californienne. Avec son «Pirate’s Gospel», Alela Diane prenait immédiatement une place de choix dans la constellation folk telle qu’on la savoure depuis le Vieux-Continent. Comme une réminiscence intense de ses aînées, Joan Baez bien sûr, plus justement encore les Canadiennes Joni Mitchell et Buffy Sainte-Marie.

Quinze ans ont passé, Alela Diane, avec sa guitare, ses chansons du temps qui passe, ses mélodies simples, ancrées dans le répertoire traditionnel blues, bluegrass, country, folk, americana, a tourné et mûri. Une pandémie plus tard et, surtout, deux enfants à élever, Alela Diane revient à Genève la veille de ses 40 ans, le 20 avril prochain.

«Alela Diane, c’est une ligne vocale d’une justesse extraordinaire, polie comme un tronc flottant depuis des siècles dans les eaux des Appalaches.»

Sa biographie, justement, tient une place centrale dans ce que l’artiste raconte sur scène. À l’Alhambra, jeudi 9 février pour Antigel, Alela Diane joue seule, accompagnée d’une guitare, bien mieux qu’au piano, qu’elle avoue ne travailler que depuis quelques années. Mais ce qui retient l’attention d’une salle au grand complet reste cette ligne vocale d’une justesse extraordinaire, polie comme un tronc flottant depuis des siècles dans les eaux des Appalaches. Pur fantasme.

On aurait adoré l’écouter avec son band. Cet hiver en Europe, Alela Diane finit sa tournée en solo, accompagnée en première partie de sa compatriote Mariee Siou. C’est un concert à l’os, des arrangements dépouillés, au cours duquel l’émotion se distille lentement. Ce que dit Alela Diane avec sa musique tout en retenue a trait à la nostalgie de l’enfance, un sentiment diffus, fragile quand on l’a attrapé, qui parle avec la même force des deux côtés de l’Atlantique.

Festival Antigel, 13 e édition, jeudi 9 février à l’Alhambra, Alela Diane seule en scène. GEORGES CABRERA

