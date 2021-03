Affaire Sarah Everard – L’insécurité des femmes choque le Royaume-Uni L’enlèvement et le meurtre d’une femme de 33 ans qui rentrait chez elle émeuvent le pays. Depuis, le débat fait rage sur l’attitude du gouvernement et de la police. Tristan de Bourbon, Londres

Des manifestantes dénoncent l’insécurité subie par les femmes devant le siège de Scotland Yard, dimanche 14 mars, après le meurtre de Sarah Everard quelques jours plus tôt. Getty Images

«La vérité est que le gouvernement ne parvient pas à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, et les ministres veulent même restreindre leur droit de protester à ce sujet. C’est un échec du gouvernement!» Nick Thomas-Symonds, le responsable des Affaires intérieures au sein du parti travailliste, était remonté lundi à la Chambre des communes. Moins d’une semaine après l’annonce du meurtre de Sarah Everard, 33 ans, et la répression policière samedi d’une veillée funèbre en son honneur, le gouvernement propose un projet de loi sur le maintien de l’ordre limitant sérieusement le droit à manifester. Pour l’élu du Labour, «les scènes de Clapham (lieu du rassemblement réprimé par la police, ndlr) devraient être un signal d’alerte pour le gouvernement: les ministres ne devraient pas se précipiter en adoptant des lois réprimant les manifestations».