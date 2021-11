Impact de la crise du Covid-19 – «L’inquiétude suivait les médecins jusque dans leur lit»

La pandémie a eu des conséquences sur les conditions de travail des professionnels de la santé, selon une étude de la Fédération des médecins suisses (FMH) publiée lundi.

D’après ce rapport, les médecins étaient 60% en soins aigus à indiquer souffrir souvent de stress. On retrouve ce même taux chez les médecins hospitaliers en psychiatrie et il passe à 50% chez les médecins en réadaptation.

«Les médecins se sont tout de suite sentis très concernés par la pandémie du coronavirus», selon Philippe Eggimann, président de la Société médicale de la Suisse romande (SMSR) et président de la Société vaudoise de médecine (SVM). Les hôpitaux ont dû faire face à des vagues de patients, «mais il ne faut pas négliger les médecins de cabinets, qui se sont occupés de gérer tous les patients symptomatiques non hospitalisés, et les nombreuses inquiétudes qui existaient», note-t-il.