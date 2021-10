Votations fédérales du 28 novembre - L’initiative sur les soins infirmiers va trop loin, affirme un comité

Un comité interpartis regroupant le PLR, le Centre et l’UDC a lancé vendredi sa campagne contre le texte, estimant que ses exigences sont excessives.

Ce comité reconnaît la nécessité de renforcer les soins infirmiers. Il estime toutefois que le contre-projet indirect concocté par le parlement permet d’atteindre cet objectif. Il reprend largement les demandes des initiants qui peuvent être mises en oeuvre par la Confédération. Un milliard de francs sera injecté pour former les professionnels.

Les autres exigences de l’initiative sont excessives, selon le comité. Les dispositions relatives au salaire d’une profession n’ont pas leur place dans la Constitution. La Confédération ne peut pas non plus régler les conditions de travail. Cela revient aux Cantons, aux employeurs et aux partenaires sociaux.