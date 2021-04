Politique suisse – L’initiative sur les soins infirmiers refusée en commission La commission de la santé publique du Conseil des États rejette le texte par 8 voix contre 4.

Lancée en janvier 2017 par l’Association suisse des infirmières et infirmiers, l’initiative populaire veut revaloriser le métier (photo d’illustration). Keystone/Jean-Christophe Bott

L’initiative «pour des soins infirmiers forts» ne séduit pas la commission de la santé publique du Conseil des États. Par 8 voix contre 4, elle rejette le texte.

Le Parlement a adopté à la session de printemps un contre-projet indirect, pointe jeudi la commission dans un communiqué. Le texte répond de manière ciblée aux défis qui se posent dans le domaine des soins. Il prévoit notamment d’étendre les compétences des infirmiers. Ces derniers pourront effectuer et facturer des prestations sans prescription ou mandat d’un médecin.

Le contre-projet veut également encourager la formation. Les cantons verseront des aides aux étudiants en soins infirmiers pour les aider à subvenir à leurs besoins durant leur formation et encourager l’accès à ces études. La Confédération les soutiendra financièrement.

Revaloriser le métier

Des efforts ont été faits, reconnaît une minorité de commission. Mais ils ne satisfont pas toutes les demandes formulées dans l’initiative populaire. Elle appelle donc à adopter le texte.

Lancée en janvier 2017 par l’Association suisse des infirmières et infirmiers, l’initiative populaire veut revaloriser le métier. Elle réclame des conditions plus attrayantes et des salaires appropriés surtout lors de la formation.

ATS

