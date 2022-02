Selon le Conseil d’État, la végétalisation demandée de la voie publique en milieu urbain coûterait très cher en raison des canalisations et câblages qui encombrent le sous-sol.

«Le Conseil d’État partage les préoccupations qui animent les auteurs de cette initiative, mais sa concrétisation poserait des problèmes de faisabilité technique.» C’est ainsi que le président du Conseil d’État, Serge Dal Busco, résume la position du gouvernement sur l’initiative populaire 182 sur le climat urbain: validation de la forme, opposition sur le fond et proposition au Grand Conseil de formuler un contre-projet plus réaliste. C’est muni de ces considérations que le bébé a été remis aux mains du parlement.

Le président rappelle que le Conseil d’État a déclaré l’urgence climatique en 2019 et a adopté un plan climat cantonal renforcé en avril 2021. Ce dernier vise une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et la neutralité carbone en 2050. Pour atteindre cet objectif, un programme de mesures a été élaboré. Elles concernent la mobilité, l’arborisation, la préservation de la biodiversité et la valorisation des espaces publics.