Grand Conseil genevois – L’initiative sur le climat urbain donne des vapeurs aux députés La même majorité de députés a refusé l’initiative syndicale 1000 emplois et celle qui veut arboriser les villes. Chauds débats. Eric Budry

Avant le début de la session parlementaire, tant les syndicats pour l’initiative dite 1000 emplois qu’actif-trafiC pour celle sur le climat urbain ont manifesté devant l’Hôtel de Ville et ont appelé le Grand Conseil à les accepter. Sans succès. LAURENT GUIRAUD

Lancée par actif-trafiC, l’initiative «Climat urbain: de la place en ville pour les arbres, la mobilité douce et les transports publics!» n’a pas trouvé grâce jeudi aux yeux de la majorité du Grand Conseil. Par 54 voix (droite et MCG) contre 40 et 1 abstention, le parlement appellera donc la population à la refuser lorsqu’elle lui sera soumise. En revanche, le principe de lui opposer un contre-projet a été validé, mais de justesse, la gauche estimant que ce qui est proposé pour l’instant n’est pas à la hauteur de l’enjeu du réchauffement climatique. Le principe d’un contre-projet, souhaité également par le Conseil d’État, a été accepté par 47 voix contre 44.