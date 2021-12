11’200 signatures récoltées – L’initiative pour un congé parental de 24 semaines remise Seulement 8091 signatures étaient requises pour ce nouveau congé, demandé par le Parti vert’libéral genevois (PVL).

L’initiative vise à instaurer constitutionnellement un congé parental de 24 semaines minimum, soit seize semaines en cas de maternité et huit pour l’autre parent. Keystone

L’initiative cantonale lancée par le Parti vert’libéral genevois (PVL) intitulée «Pour un congé parental maintenant!» qui vise à introduire un congé parental de 24 semaines, a recueilli 11’200 signatures. Celles-ci ont été déposées mardi au Service des votations et des élections.

Lire également: Abo Lancement d’une initiative constitutionnelle cantonale Le congé parental est le nouveau bébé des Vert’libéraux La marge est confortable par rapport aux 8091 signatures requises, relève dans un communiqué le PVL. Aux yeux des Vert’libéraux, le succès rencontré pendant la récolte des signatures «témoigne de la très forte attente de la population genevoise pour un véritable congé parental».

Hausse des cotisations

L’initiative vise à instaurer constitutionnellement un congé parental de 24 semaines minimum, soit seize semaines en cas de maternité et huit pour l’autre parent. Deux semaines pourront être transférées de manière flexible à l’un ou l’autre parent en fonction de leur organisation et de leur désir.

Pour les Vert’libéraux, le congé paternité actuel de deux semaines, couplé au congé maternité de 16 semaines en vigueur à Genève, ne permet pas aux deux parents de s’impliquer pleinement dans la vie familiale. C’est pourquoi leur texte revendique six semaines supplémentaires pour le deuxième conjoint.

Pour financer ce congé allongé, l’initiative prévoit une hausse des cotisations paritaires qui devrait se situer entre 0,15% et 0,2%. À terme, estime le PLV. Les employeurs bénéficieront du projet grâce à une plus grande disponibilité de la main-d’œuvre féminine et à des employés plus reposés et productifs.

ATS

