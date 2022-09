Pouvoir d’achat – L’initiative pour alléger les primes ferait un carton Selon un sondage mandaté par le PS, 71% des Suisses soutiendraient le texte. De quoi mettre la pression sur le Conseil des États, qui traite le projet. Florent Quiquerez

La coprésidente du PS Mattea Meyer peut compter sur un large soutien populaire pour aider les ménages à payer les primes maladie. Tamedia

En juin, le Parti socialiste réalisait un joli coup. Il réussissait à convaincre le Conseil national de lâcher plus de 2 milliards pour soutenir les primes maladie. Il s’agit d’un contre-projet à l’initiative populaire «10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie, c’est assez!» Un texte qui touche au pouvoir d’achat, un thème qui fait presque partie de l’ADN du PS et demande qu’aucun ménage ne doive consacrer plus de 10% de son revenu disponible aux primes d’assurance-maladie.