Suisse – L’initiative anti-burqa continue de convaincre Selon deux sondages SSR et Tamedia, les Suisses restent favorables à l’interdiction du voile intégral, à dix jours des votations fédérales.

À Lausanne, le 4 février 2021. AFP

À un peu plus de dix jours des votations fédérales, l’initiative pour interdire le voile intégral serait toujours acceptée, mais de justesse, selon le sondage SSR. Celui de Tamedia lui donne une avance plus large, de presque 10 points. Le peuple dirait également oui à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie, mais refuserait la loi sur l’identification électronique.

Le second sondage gfs.bern réalisé pour le compte de la SSR, publié mercredi, accorde 49% d’approbation à l’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage». Les opposants à cet objet suivent toutefois de près: 47% refuseraient d’imposer l’interdiction, selon les résultats qui reflètent la situation au 14 février. Le camp du «non» a gagné du terrain, celui du «oui» en a perdu.

Les intentions de vote ont évolué dans les régions linguistiques. Le «oui» à l’initiative s’est nettement érodé en Suisse romande, passant de 63% depuis le premier sondage à 46%. L’approbation reste la plus élevée au Tessin (62%) et elle est extrêmement mince en Suisse alémanique: 50% disent oui au texte, 49% le refusent.

Non à l’e-ID

La loi sur les services d’identification électronique, attaquée en référendum, serait refusée par 54% des votants. La part des adversaires gagne 2 points par rapport au premier sondage. Le peuple dirait oui à 42%, selon gfs.bern. Les indécis sont 4%. La part d’insécurité dans les intentions de vote reste importante: 40% des sondés affirment qu’ils «tendent» seulement vers le oui ou le vers non.

Enfin, l’accord de partenariat économique avec l’Indonésie recueille 53% d’avis favorables contre 29%. Sept pour cent des personnes sondées sont encore indécises. Les avis restent partagés chez les femmes, dans les ménages à bas revenus et à la campagne. En Suisse romande, on trouve davantage de voix critiques.

L’institut gfs.bern a mené son enquête du 10 au 18 février auprès de 12’166 personnes ayant le droit de vote. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

Même tendance chez Tamedia

Tamedia a également publié son sondage mercredi, le troisième. L’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» serait toujours largement acceptée par les votants le 7 mars, ce qui confirme les résultats des deux premières enquêtes.

Près de deux tiers (59%) des personnes interrogées dans le cadre du sondage 20 Minutes/Tamedia soutiennent l’initiative anti-burqa. C’est 7 points de moins que le 10 février, date de la publication de la première enquête. La proportion de votants qui la rejettent a passé de 34 à 40%.

Un clivage gauche-droite se dessine. Mais même au sein des sympathisants des partis de gauche, plus d’un tiers sont favorables à l’initiative. Son approbation est la plus forte au Tessin (68%). En Suisse romande, ils sont 59% à dire «oui» et «plutôt oui» au texte et en Suisse alémanique 58%. L’initiative est également davantage soutenue par la population âgée.

Toujours non à l’E-ID

Les résultats de ce troisième sondage montrent que le «non» à la loi sur l’identification électronique (E-ID) a progressé d’un point, pour atteindre 56%. Le soutien à la loi est lui resté stable, avec 42% (contre 40% de «oui» au 2e sondage).

Selon cette enquête, la proposition est soutenue par 60% des électeurs du PLR et 57% de ceux du Centre. Parmi les sympathisants des Vert’libéraux, le taux d’approbation atteint à peine plus de 50%.

Pas de majorité en faveur de cette loi au sein de l’UDC (39% de «oui»), du PS (29%) ou chez les Verts (27%). Même si le «oui» ne l’emporte pas chez les hommes, ces derniers sont nettement plus favorables à la proposition que les femmes.

Libre-échange: petit oui

Le vote sur l’accord de libre-échange entre les États membres de l’AELE et l’Indonésie, longtemps complètement ouvert, se précise: les sondés par Tamedia sont désormais 52% à l’approuver, en hausse de 9 points. Ses adversaires sont 42%. La part des indécis était encore de 13% au deuxième sondage.

Le clivage entre les sexes est net: 61% des hommes soutiennent l’accord, contre 44% des femmes.

L’accord trouve du soutien parmi les sympathisants du PLR, du Centre, du PVL et de l’UDC. Alors que la Suisse alémanique (58%) y est favorable, le Tessin (50%) reste plus sceptique. L’objet ne trouve pas de majorité en Suisse romande (41%).

Selon les auteurs du sondage, la marge d’erreur maximale est de 1,3 point pour les estimations basées sur l’ensemble de l’échantillon. L’enquête a été menée les 18 et 19 février auprès de plus de 13’924 personnes de toute la Suisse.

ATS