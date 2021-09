Lettre du jour – L’infox pour emporter un vote Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Veyrier, 14 septembre

Dans notre démocratie, les partis entrent en campagne de votation plusieurs fois par an pour alimenter la réflexion des citoyen·ne·s. Ce système repose sur des qualités parmi lesquelles figure l’honnêteté. Mais les «éditions spéciales» diffusées à grands frais par l’UDC semblent faire école. Chiffres multipliés, courbes inventées, affirmations sans fondement influencent les résultats des votations. À ce jeu-là, il ne s’agit plus de faire triompher des idées, mais d’emporter un vote coûte que coûte.

Dans le cas de l’initiative «99%», un feuillet émanant du Comité romand «NON à l’initiative fiscale des Jeunes socialistes» nous est parvenu début septembre. Les signataires, dont quatre élu·e·s genevois·e·s de plusieurs partis, affirment que l’initiative comporte l’introduction d’un nouvel impôt sur les gains en capital, l’augmentation de la fiscalité des PME, que la hausse fiscale envisagée toucherait la classe moyenne, les PME familiales, les start-up, les épargnants et les propriétaires de leur logement. Ils ajoutent qu’un impôt sur les gains en capital refusé en 2001 serait institué, que les impôts des PME familiales augmenteraient chaque année…

Or, le texte soumis au vote dit: «Les parts du revenu du capital supérieures à un montant défini par la loi sont imposables à hauteur de 150%». Le reste traite de l’affectation du produit de cette imposition. En clair, si vos titres ou vos immeubles vous rapportent plus d’une certaine somme (à fixer par les Chambres fédérales, aux alentours de 100’000 francs par an), le surplus sera taxé à 1,5 fois le taux appliqué au reste de vos revenus.

Ni les PME, ni les épargnant·e·s, ni les propriétaires de leur logement, ni les start-up ne sont concernés. Aucun nouvel impôt n’est proposé. Les gains provenant de la vente de titres ou d’immeubles ne sont pas touchés. Et les signataires du feuillet le savent.

Je n’entrerai pas en matière sur le fond: la situation des personnes les plus vulnérables de notre pays aujourd’hui montre assez la nécessité d’une redistribution. Mais j’aimerais poser une question: notre pays peut-il figurer parmi ceux où des élu·e·s assermenté·e·s s’abaissent à de telles manipulations?

Bernard Pinget

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.