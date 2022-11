Élections aux États-Unis – L’inflation, poison des «midterms» pour les Démocrates La lutte contre la hausse des prix est la préoccupation principale des électeurs américains appelés aux urnes ce 8 novembre. Et un casse-tête pour Joe Biden. Alexis Buisson - New York

Les élections de mi-mandat se déroulent dans un climat d’inflation record: 8,2% en septembre par rapport à l’an dernier, et jusqu’à 13% dans certains États comme l’Arizona. Un bureau de vote anticipé à Columbus, Ohio, le 7 novembre 2022. Paul Vernon / AFP

Quand on demande à Jennifer et Raul Martinez quel est le sujet le plus important à leurs yeux avant les élections de mi-mandat («midterms») du 8 novembre, ils répondent en chœur «l’économie», «l’inflation». «On fait plus attention à ce que l’on achète au supermarché. On limite nos loisirs», expliquent ces électeurs républicains au sortir d’un bureau de vote de Chandler (Arizona), près de Phoenix, où ils ont déposé leurs bulletins pendant la période de vote anticipé qui s’est refermée vendredi dernier. «Et on appuie moins sur l’accélérateur quand on est sur la route de manière à économiser de l’essence!»