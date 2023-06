On a pu d’abord espérer qu’avec le recul de la pandémie, et le retour à des conditions d’activité proches de celles qui l’avaient précédée, l’inflation disparaîtrait. Or il faut se rendre à l’évidence: les taux d’inflation ont certes reculé un peu partout après leur pic de 2022, mais il s’en faut de beaucoup qu’ils retrouvent leurs niveaux antérieurs, a fortiori qu’ils redeviennent négatifs.

Même la Suisse, relativement épargnée par la vague de renchérissement, peine à rejoindre et surtout maintenir l’objectif des 2% fixé par la Banque nationale. C’est que l’animal est coriace, et voici pourquoi.

Rappelons pour commencer que l’inflation ne plie que si la demande faiblit. Or celle-ci demeure forte, investissements compris, malgré le resserrement monétaire déjà mis en œuvre. Passons donc en revue les explications plausibles.

Il y a d’abord le fait que les chaînes de valeur, après leur rebond initial dû à la mobilisation des stocks existants, retombent dans l’ornière des difficultés d’approvisionnement. Témoin, s’il en est, le nombre de chantiers en rade et de projets interminables.

La leçon tirée de ces événements est qu’il vaut mieux abandonner la logique, dominante jusqu’ici, des flux tendus et des sources d’approvisionnement les plus avantageuses, fussent-elles peu diversifiées, pour revenir à la constitution de stocks tampons et aux productions locales. D’où, inévitablement, des coûts du capital et d’intrants plus élevés.

«Tout cela a conduit à une raideur généralisée de l’offre face à une demande de consommation qui ne fléchit guère.»

Vient ensuite ce travers helvétique de toujours qui est le manque de concurrence à tous les échelons du processus de production et de distribution. On lui ajoutera, pour faire bon poids, la proportion élevée de prix administrés et, ce qui revient presque au même, de conditions salariales fixées par des conventions collectives ayant force obligatoire.

Tout cela, ajouté à un faible chômage et une pénurie sectorielle de main-d’œuvre résultant pour l’essentiel de l’évolution démographique et des nouvelles préférences nées de la pandémie (choix du télétravail, introduction de la semaine de quatre jours, etc.), a conduit à une raideur généralisée de l’offre face à une demande de consommation qui ne fléchit guère, tant le pouvoir d’achat reste élevé.

Dans ces conditions, le risque grandit que s’amorce une spirale prix/salaires, en Suisse comme ailleurs, de sorte que les banques centrales pourraient bien se résigner à serrer encore davantage la vis, comme l’ont au demeurant plus ou moins explicitement laissé entendre la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre (pour la treizième fois de suite…) et donc la Banque nationale suisse, qui en est déjà à sa cinquième reprise depuis septembre 2022 et a ainsi, mine de rien, multiplié son taux directeur par huit!

Il se pourrait néanmoins que ces fermes résolutions fléchissent devant la manifestation de ce qu’on pourrait appeler, par une sorte de métonymie, les effets longs du Covid sur la santé des entreprises petites et moyennes. Nombre d’entre elles, financièrement aidées pendant la crise ou ayant vaillamment résisté en puisant dans leurs fonds propres, se trouvent désormais au bout du rouleau, comme en témoignent les avis de faillite qui se multiplient dans les journaux officiels.

Si, alertées par ces perspectives, les banques centrales en venaient par exemple à relever de quelques pouces les limites supérieures de la marge d’inflation acceptable (plusieurs d’entre elles semblent s’être engagées sur cette voie), c’en serait fait, pour longtemps, du retour à la stabilité des prix.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique. PIERRE ALBOUY

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.