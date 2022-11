Économie suisse – L’inflation a atteint 3% en octobre Au mois de septembre, le taux d’inflation s’élevait à 3,3%. La baisse n’est pas considérable mais potentiellement durable. Néanmoins, le coût de la vie continue d’augmenter.

L’évolution de l’inflation en Suisse au cours des cinq dernières années a beaucoup fluctué. Keystone

Les prix du gaz et du mazout continuent d’influencer le renchérissement en Suisse. Au mois d’octobre, l’inflation s’est fixée à 3,0%, contre 3,3% le mois précédent.

L’indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable à 104,6 points. Ce statu quo s’explique par des «tendances opposées» s’étant dans l’ensemble compensées, indique jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS) à l’occasion de son compte rendu mensuel.

Les prix du gaz, du mazout et des communications sur le réseau mobile ont augmenté, au même titre que ceux de l’habillement et des chaussures, précise le communiqué. Les carburants, les voitures neuves ainsi que les offres combinées réseau fixe et mobile ont plutôt tiré les prix vers le bas, selon le communiqué.

L’inflation atteint 85,51% en Turquie Afficher plus L’inflation continue de s’envoler en Turquie où elle a atteint 85,51% sur un an au mois d’octobre, au plus haut depuis l’année 1997, selon les données officielles publiées jeudi. Le précédent record annuel d’inflation remonte à 1997 avec une hausse de 85,67% sur l’année. Les chiffres officiels sont cependant contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l’inflation (Nage) qui affirment que la hausse des prix atteint 185% sur l’année – dont 115% depuis le 1er janvier. L’augmentation des prix à la consommation poursuit une hausse constante depuis le début du XXIe siècle, encouragée notamment par l’abaissement régulier du taux directeur pratiqué par la Banque centrale, de nouveau réduit pour le troisième mois consécutif en octobre de 12% à 10,5%.

ATS/Myrtille Wendling

