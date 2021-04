Piqûre de rappel: la vie et la mort continuent alors que le monde est tout à ses vaccins. Exemple en Méditerranée. Après des mois d’attente dans des centres de détention en Libye, où la torture, le viol, la maltraitance constituent la règle, les réfugiés prennent la mer, rackettés par les passeurs, pour trop souvent s’y abîmer.

La Méditerranée, entre Afrique et Europe, se transforme en vaste cimetière. Le cap des 20’000 morts en sept ans vient d’être franchi le mois dernier. On pourra bien sûr se rassurer en constatant que le «flux» des migrants a diminué en 2020 et en ce début d’année par rapport à 2015 et 2016, années du grand exode syrien. 356 morts depuis le début de l’année, seulement! Des chiffres qui, en fait, cachent une réalité aussi tragique que cynique: il n’y a plus d’yeux pour compter les victimes des naufrages. Les statistiques sont tronquées.

Au plus fort de la crise, l’Europe, avec Frontex, avait mobilisé une flottille de sauvetage en Méditerranée. Puis l’Italie avait lancé l’opération «mare nostrum», avant que les ONG ne prennent le relais pour récupérer les migrants abandonnés par les passeurs au milieu de nulle part. Il y a trois ans, une douzaine de bateaux patrouillaient au large des côtes libyennes. Aujourd’hui, ils ne sont plus que deux. L’Italie, sous la poussée populiste et l’influence de Matteo Salvini, a entravé les sauveteurs par tous les moyens. Trois organisations dont Médecins sans frontières sont accusées de complicité avec les passeurs et ont été contraintes de ranger leur vaisseau. Le directeur général de MSF Suisse a dénoncé récemment lors d’un débat au Club suisse de la presse la tentative de criminaliser les sauvetages en mer, niant formellement toute collusion avec les passeurs. Au nom du nouveau gouvernement de Mario Draghi, le sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, issu du Parti radical (gauche), a répondu au cours du même débat qu’il veut une collaboration efficace avec les ONG. Il s’est aussi engagé à faire son possible pour sécuriser la route des réfugiés et sauver le plus de vies possible. Il a aussi appelé l’Union européenne à l’aide, car l’Italie seule ne peut faire face.

Ses intentions comme son engagement semblaient des plus sincères. Mais que valent-ils alors que le nouveau gouvernement se trouve entravé par le jeu des alliances et que l’UE se détourne? L’Italie, avec la bénédiction de l’UE, a dépensé 785millions d’euros en quatre ans pour que les réfugiés en mer soient récupérés et ramenés par les gardes-côtes libyens. Ce qui consiste à renvoyer à leurs bourreaux des migrants qui ont accepté le risque de perdre la vie pour fuir les camps de détention inhumains en Libye.

Ces jours, comme depuis bientôt dix ans, les réfugiés poursuivent leur ronde infernale. Et pendant ce temps, l’Europe, Suisse comprise, vaccine et regarde ailleurs.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

