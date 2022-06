Portrait – L’infatigable Agatha Christie genevoise Corinne Jaquet publie un nouvel ouvrage, «Les meurtres sur commande». Portrait d’une accro de la plume. Lorraine Fasler

La journaliste et écrivaine Corinne Jaquet est à la tête des Éditions du Chien Jaune. SIMON CHAMAY

Dans sa famille, on raconte que son premier mot fut «matita», soit «crayon» dans sa langue maternelle, l’italien. Et s’il y a une chose qui tisse le fil d’Ariane de la vie et de la carrière de Corinne Jaquet, c’est bien l’écriture. La journaliste et romancière genevoise vient de publier «Des meurtres sur commande», le premier tome d’une collection dédiée à des faits divers retentissants survenus en Suisse ou qui ont concerné des Suisses n’importe où dans le monde. Elle nous a reçus, peu avant la publication de l’ouvrage, dans sa maison de Veyrier. Et pour une fois, c’est elle qui se raconte.