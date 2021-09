La Bâtie – L’inextinguible soif de spectacles des festivaliers genevois Même à capacité réduite, les salles se sont enflammées ce week-end. Bonne nouvelle, avec l’extension du certificat ce lundi, elles retrouvent leurs jauges complètes. Katia Berger

Avec ses dix-sept interprètes de 16 à 69 ans, sa musique déclamatoire, son énergie superlative, la nouvelle création de Jan Martens a repu par son ampleur. PHILE DEPREZ

Applaudissements en cours de spectacle, standing ovations aux saluts, débats passionnés à la sortie, on a rarement vu la faune des scènes genevoises montrer tant d’enthousiasme. Sous le soleil mielleux de ce week-end d’arrière-été, les échanges à la sortie du Grütli, du Pavillon de la danse ou de Saint-Gervais se sont presque tous conclus par des «alors je te retrouve au prochain spectacle, à toute!» En nombre limité jusqu’à dimanche, les festivaliers, après dix-huit mois de contorsions, semblent avoir redoublé d’appétit. Et rien n’indique que l’extension des jauges rendue possible par le pass Covid obligatoire n’altère l’engouement.