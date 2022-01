Progrès pour la biodiversité – L’inestimable sanctuaire marin des Galápagos s’agrandit L’Équateur a proclamé vendredi une extension sans précédent de la réserve, voie de migration vitale pour les requins-baleines et les tortues de mer. Virginie Lenk

Le requin-baleine migre dans les eaux des Galápagos, carrefour exceptionnel de plusieurs courants océaniques. KEYSTONE

Tout le monde les connaît, beaucoup rêvent d’y poser le pied pour approcher iguanes et tortues géantes, dont les images nous émerveillent depuis plus de cinquante ans. Époque à laquelle l’archipel d’une quarantaine d’îles des Galápagos fut classé au patrimoine naturel de l’humanité de l’Unesco. Un nouveau pas a été franchi vendredi avec l’annonce de la création de la réserve marine d’Hermandad: les 138’000 km² de la deuxième plus grande réserve marine mondiale s’agrandissent de 60’000 km² supplémentaires.