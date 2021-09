Sous-traitance horlogère – L’industriel haut-savoyard Pracartis arrive à Genève Spécialisé dans les machines-outils, ce groupe de 200 personnes vise les usines au service de l’horlogerie et du médical. Pierre-Alexandre Sallier

Maintenance d’une électrobroche chez Pracartis, ces moteurs au cœur des machines-outils produisant en série des pièces métalliques de haute précision. PRACARTIS

Ils sont installés à moins d’une demi-heure de la frontière. Et pourtant, les industriels de la vallée de l’Arve – l’un des principaux bassins européens du décolletage, la fabrication en série de pièces métalliques de précision – qui font le saut pour s’implanter à Genève restent rares. C’était le cas notamment de Baud, l’un des maillons clés de ce tissu de grosses PME s’étendant autour de Bonneville. Celui-ci avait cependant fini par fermer son site de Meyrin il y a six ans, pour en transférer les machines plus loin de sa base, dans le canton de Neuchâtel, au cœur du pays horloger.