Derrière les succès de LVMH et de Richemont – «L’industrie du luxe a fleuri sur les inégalités» Figure de l’horlogerie basée à Osaka, Pierre-Yves Donzé analyse dans son dernier livre l’envol des multinationales du beau et du cher en Asie. Pierre-Alexandre Sallier

Lèche-vitrine au cœur de Pékin. «La modernisation de la société traditionnelle va de pair avec un irrésistible attrait pour les produits européens», explique le P r Donzé, auteur de «Vendre l’Europe au monde». KEYSTONE

Pourquoi le trio de tête des entreprises pesant le plus sur la Bourse de Paris est-il constitué de LVMH, L’Oréal et Hermès, loin devant des géants industriels comme Total, Sanofi et Airbus? Pourquoi Richemont est la quatrième société valant le plus en Suisse?