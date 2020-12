Aviation civile – L’industrie du drone mise en danger par les modèles réduits Une motion issue du milieu de l’aéromodélisme pourrait compromettre la réglementation de vol unifiée entre la Suisse et l’UE. Le secteur des drones professionnels craint de perdre l’accès au marché européen. Ivan Radja

Le marché des drones professionnels (ici un modèle de senseFly) craint pour ses exportations. DR

Cela fait six ans que Berne et Bruxelles négocient pour aligner la Suisse sur la réglementation européenne concernant l’usage des drones, qui entrera en vigueur le 31 décembre. Or voici que, à quelques semaines de l’application de cet accord, les aéromodélistes suisses sont en mesure de faire capoter le projet. Ceux-ci craignent en effet que les règles européennes, plus contraignantes que celles appliquées en Suisse, ne leur permettent plus de voler librement, et soient la cause d’une surcharge de la procédure administrative.

Revendication

Une motion déposée le 30 juin par le conseiller national Kurt Fluri (PLR/SO), dont peu de monde semblait faire cas au départ, réalise une «remontada» inattendue. Acceptée par le Conseil national en septembre, elle sera débattue au Conseil des États la semaine prochaine. Sa revendication: que les articles du règlement d’exécution concernant l’aéromodélisme soient retirés.