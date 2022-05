Urgence climatique – L’Inde démunie face à une canicule record Morts par milliers, feux de forêt et de décharges… La canicule qui sévit en Inde reflète l’impréparation et la vulnérabilité du pays au réchauffement climatique. Emmanuel Derville - New Dehli

Une femme trie des déchets dans la décharge à ciel ouvert de Bhalswa, au nord de la capitale, qui a pris feu sous l’effet de la chaleur extrême. New Delhi, 27 avril 2022. AP PHOTO/MANISH SWARUP

Combien d’entre eux sont morts à cause de la chaleur qui a sévi en mars et en avril? Difficile à dire. Le gouvernement indien reconnaît 6500 victimes des canicules depuis 2011. Le chiffre semble grossièrement sous-estimé: dans une étude parue dans la revue The Lancet en juillet 2021, les chercheurs de l'université de Monash, en Australie, ont révélé que les vagues de chaleur tuaient 83’000 personnes par an en Inde. Record mondial.