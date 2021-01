Une campagne gigantesque – L’Inde a lancé la vaccination de tous les records Les autorités veulent couvrir 300 millions de personnes en moins de huit mois, même si des doutes subsistent sur les deux vaccins autorisés. Emmanuel Derville New Delhi

«Nous allons vacciner 300 millions de personnes en quelques mois», s’est vanté le premier ministre Narendra Modi il y a quelques jours (Photo: des soignantes font la queue pour obtenir le vaccin, à Mumbai). Punit Paranjpe/AFP

La file d’attente s’étire devant la salle de classe. Coincée au milieu des ruelles sales du quartier de Wazirabad, en bordure de Delhi, l’école publique a été reconvertie en centre de vaccination. Elles sont une dizaine à attendre leur tour. Et il flotte parmi ces infirmières un parfum d’espoir et de soulagement. «Nous avons eu tellement de malades du Covid-19 dans le quartier, s’exclame Sunita, emmitouflée dans son châle. Au plus fort de l’épidémie en mars dernier, quand tout le monde était confiné, on faisait du porte-à-porte pour repérer les malades et sensibiliser.»