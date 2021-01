La Swiss Football League a ignoré son propre règlement – L’incroyable bourde de la SFL et ses conséquences La ligue a donné son feu vert à GC pour que le club biffe un joueur de son contingent avant d’en engager un autre. Cela allait contre le règlement. Rétropédalage et malaise. Daniel Visentini

Nadjack s’est blessé à la rotule le 3 octobre. Ce n’autorise pas GC à le biffer de son contingent pour gagner une licence supplémentaire. C’est pourtant ce que le secrétariat de la SFL a permis en donnant son feu vert, allant à l’encontre de son propre règlement. L’affaire lui explose à la figure aujourd’hui. KEYSTONE

Le règlement, c’est le règlement. Il faut croire qu’à la Swiss Football League (SFL), certains l’ignorent. Et cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences. L’affaire dont il est question part d’une demande de Grasshopper, le leader de Challenge League. En décembre, le club a souhaité biffer un joueur de son contingent, pour libérer une place et en engager un autre. Et il a contacté la SFL. Cette dernière a donné son feu vert aux Sauterelles. Problème: la SFL s’est lourdement trompée, allant à l’encontre de son propre règlement.

La suite? GC, fort de ce blanc-seing de la ligue, a bel et bien biffé son joueur (Nadjack) pour en engager un autre dernièrement (Acheffay). Consciente de son immense bourde depuis peu seulement, la SFL avait une réunion ce jeudi pour un rétropédalage compliqué. Le verdict vient de tomber.