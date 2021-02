Tennis – L’incroyable aventure de Karatsev Le Russe, issu des qualifications et qui dispute son premier Grand Chelem, s'est invité en quarts de finale de l'Open d'Australie après avoir été mené deux sets à zéro par le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (19e).

Aslan Karatsev en action. keystone-sda.ch

Melbourne, Australie | AFP | dimanche 14/02/2021 - 07:20 UTC+1 | 373 mots



AJOUTE DÉCLARATIONS

KARATSEV

L'incroyable aventure continue pour Aslan Karatsev: le Russe, issu des qualifications et qui dispute son premier Grand Chelem, s'est invité en quarts de finale de l'Open d'Australie après avoir été mené deux sets à zéro par le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (19e), dimanche à Melbourne. Classé au-delà de la centième place mondiale (114e), Karatsev s'est imposé 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 après environ trois heures et demie de match, sur un ultime coup droit gagnant. Il défiera le Bulgare Grigor Dimitrov (18e) pour une place dans le dernier carré, qui a battu un Dominic Thiem (No 3) semble-t-il diminué et expédié en trois sets (6-4 6-4 6-0).

A 27 ans, Karatsev devient ainsi le premier joueur à atteindre les quarts de finale dès son premier tournoi majeur depuis l'Allemand Alex Radulescu il y a vingt-cinq ans (Wimbledon 1996). Et le premier qualifié à rallier ce stade de la compétition en Grand Chelem depuis l'Australien Bernard Tomic il y a dix ans (Wimbledon 2011). A l'Open d'Australie, il est le troisième de l'ère Open, après l'Australien Bob Giltinan (1977) et le Croate Goran Ivanisevic (1989).

L'histoire est d'autant plus belle pour le Russe qu'on ne donnait pas cher de sa peau quand il s'est retrouvé mené deux manches à zéro après à peine plus d'une heure de jeu. «C'était vraiment dur pour moi au début, il joue très vite, j'ai eu besoin de deux sets pour trouver comment jouer. A la fin, j'étais dans le rythme», explique Karatsev. «Je me sens bien, un peu fatigué bien sûr, j'ai tout donné dans ce match», poursuit-il.

Au tour précédent, le surprenant Russe n'avait laissé aucune chance au No 9 mondial Diego Schwartzman (6-3, 6-3, 6-3). Ni lui ni Auger-Aliassime n'avaient encore joué de match en cinq sets dans leur carrière.

Pour «FAA» en revanche, présenté à 20 ans comme l'une des promesses du circuit, c'est une occasion en or d'atteindre son premier quart de finale en Grand Chelem qui s'envole. Difficile de ne pas envisager que dans les grands moments le jeune Canadien est encore trop tendre, quand il s'est aussi incliné dans les sept finales de tournois qu'il a disputées jusque-là. Le Montréalais n'avait pas laissé échapper le moindre set au cours de ses trois premiers matches de la quinzaine australienne.

A 35 ans, la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (71e) s'est offert son tout premier quart de finale en Grand Chelem en dominant la Tchèque Marketa Vondrousova (20e) en deux sets 6-4, 6-2 à l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. Hsieh, au jeu atypique à deux mains des deux côtés et tout en variations et en placement, devient ainsi la joueuse la plus âgée de l'ère Open à se hisser pour la première fois en quart de finale d'un tournoi majeur. Auparavant, elle avait été stoppée à trois reprises en huitièmes de finale, la première fois en 2008, les deux suivantes en 2018. Elle défiera la No 3 mondiale Naomi Osaka pour une place dans le dernier carré.

AFP