Encre bleue – L’inconnue de l’Arve Julie

S’il est une page que les lecteurs ne ratent jamais dans leur journal préféré, c’est bien celle des avis mortuaires! Enfin, pas tous les lecteurs…

Quand on est jeune, on ignore avec superbe ces annonces de décès. C’est après que l’on s’y intéresse de plus près et de façon plus soutenue. Histoire de découvrir qui sont ceux qui nous ont quittés. Les connaissances comme les parfaits inconnus. Histoire de se rassurer aussi. J’en connais un qui lit tous les jours ces avis et qui se réjouit de ne pas encore y figurer. On appelle ça de l’humour noir…

Bref, j’ai eu du retard dans la consultation de ces pages. Et je viens de repérer cet avis qui me touche toujours autant. Car je l’ai déjà vu, il y a deux ans. Vous aussi, sans doute.

L’annonce, non signée, tient compte du temps qui s’est écoulé depuis ce triste jour: «Madame l’Inconnue de l’Arve, 11 nov. 2014, 11 nov, 2021. 7 ans que tu as été retrouvée, 7 ans que tu restes inconnue, 7 ans que tu es toujours parmi nous.»

Simple, clair, émouvant.

Je ne sais pas vous, mais moi, ça me remue d’imaginer qu’un être puisse ainsi disparaître des écrans radar sans laisser trace de son passage parmi nous. Sans que quiconque, hormis l’anonyme qui réalise et paie cette annonce, se préoccupe de savoir ce qu’il est advenu de cette femme ces sept dernières années.

N’a-t-elle donc manqué à personne? Son portrait-robot avait été diffusé à l’époque dans la presse locale. Les polices de partout avaient été averties. Mais rien. L’inconnue de l’Arve semble bien partie pour le rester à tout jamais.

T’as rien de plus drôle à raconter aujourd’hui, Julie? Ben non. Car cette histoire me trouble, comme quand je lis ces avis de recherche de famille, quand un être décède à l’hôpital, sans avoir reçu aucune visite ou attention.

Et puis il y a la grisaille tenace de ce lundi de novembre. Mais ça ira mieux demain. Ou pas…

