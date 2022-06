Drame à Dorénaz (VS) – L’incendie mortel n’était pas criminel Une assistante sociale de 61 ans avait été retrouvée sans vie dans sa maison en flammes. L’encombrement des pièces par une énorme quantité d’objets complique les investigations. Benjamin Pillard

Le sinistre s’est déroulé dans la nuit du 1 er au 2 juin. L’habitation contiguë a pu être épargnée. POLICE CANTONALE VALAISANNE

Dans la nuit du 1er au 2 juin, vers minuit, les violents coups de tonnerre ont réveillé plus d’un habitant dans la bourgade valaisanne de Dorénaz (1000 âmes, entre Martigny et Saint-Maurice). Près de deux heures plus tard, dans un quartier résidentiel au nord de la commune, des riverains ont entendu des injonctions de police qui sommaient les occupants d’une maison mitoyenne d’en sortir sans délai en raison d’un incendie.