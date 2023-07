Panneaux solaires et risques d’incendie – L’incendie de Vétroz ne remet pas en cause la stratégie photovoltaïque Les modules solaires ne sont que très rarement à l’origine d’un incendie. Mais leur combustion pose de nouveaux défis. Ivan Radja

L’incendie de Vétroz (VS), le 6 juillet dernier, a projeté des scories de silicium sur 125 hectares. KEYSTONE

Le sinistre de Vétroz (VS) survenu le 6 juillet ne remet pas en cause le déploiement de l’énergie photovoltaïque en Suisse, de l’avis des experts. Parce que les installations en elles-mêmes ne sont plus à l’origine des départs de feu, comme cela a pu être le cas il y a quelques années, explique Urs Muntwyler, ancien professeur spécialisé dans le photovoltaïque à la Fachhochschule de Berne (BFH), «Dans une étude faite en 2016, nous avions envoyé un questionnaire à un panel d’installateurs, dont près de la moitié reconnaissaient qu’ils avaient eu des problèmes avec les connexions entre plusieurs panneaux solaires, causés par l’utilisation de matériels de fournisseurs différents.»